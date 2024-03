Reprodução/Instagram Faustão

O apresentador aposentado Fausto Silva, o Faustão, passou por uma embolização nesta semana após a recuperação do transplante de rim atrasar. De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo, o veterano segue internado aguardando o funcionamento do órgão transplantado.

Nesta quinta-feira (14), o hospital divulgou um comunicado anunciando que Faustão passou por uma embolização. O procedimento refere-se a obstrução proposital de um vaso, interrompendo o fornecimento de sangue para uma área do corpo. A técnica é pouco invasiva e tem como uma das finalidades atenuar problemas linfáticos.

O comunicador foi submetido a um transplante de rim no dia 26 de fevereiro e vinha apresentando dificuldades na recuperação. Apesar disso, os médicos avaliam que o procedimento foi bem-sucedido.

Em nota, o hospital esclareceu: "O processo de embolização foi feito para resolver questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação. O implante renal foi bem-sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão".

O apresentador seguirá internado no hospital da capital paulista e não há previsão de alta.

