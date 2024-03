Reprodução Tim Maia

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio do Serviço de Perícias Genéticas, afirmou que será necessário realizar uma exumação do corpo do cantor Tim Maia (1942-1998) para o caso de investigação parental. As informações foram divulgadas pelo O GLOBO, que teve acesso aos documentos do processo.

O imbróglio judicial está sendo movido pelo coreógrafo Rodrigo Rezende, que diz ter indícios da paternidade do cantor. Apesar disso, por meio dos advogados, ele apontou não ser necessário a exumação, já que o material genético foi coletado anteriormente, em um caso semelhante.

Acontece que as amostras estão sob domínio do laboratório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), que já não tem convênio com o TJ-RJ desde 2018, quando a parceria foi encerrada.



Segundo o Serviço de Perícias Genéticas, será necessário realizar a coleta do material a partir de uma nova exumação do corpo do músico, e então, será encaminhado para um laboratório particular conveniado ao Tribunal de Justiça.

O processo corre em segredo de justiça e devido a isso o Tribunal disse ao O GLOBO que não irá se manifestar. No dia 1º de março, a advogada do coreógrafo solicitou que as amostras já existentes, sob domínio da UERJ, fossem enviadas para o processo.

Essa não é a primeira vez que o cantor é alvo de investigação de paternidade. Uma jovem alegou que era filha do músico e o material genético foi recolhido. Em 2012, foi divulgado que o exame não atestou o parentesco.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp