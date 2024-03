Reprodução Ana Hickmann e Edu Guedes

O casal do momento não se desgruda mais. Após assumir o romance negar que está grávida de Edu Guedes, a apresentadora Ana Hickmann foi vista com o namorado em uma clínica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.



Edu acompanhou Hickmann em um procedimento médico de tratamento para varizes e vasinhos. Segundo Ana, o inchaço provocado pelas varizes a atrapalha no trabalho.





"Esse tratamento eu passo é por questão de saúde, por qualidade de vida. Além da questão estética, começa o inchaço, começo a ter pernas doloridas, me atrapalha durante o trabalho, me atrapalha quando pratico esportes. Então, assim, preciso ter esse tipo de acompanhamento para buscar mais qualidade de vida e mais saúde também", conta Ana Hickmann.

“Sintomas como dores nas pernas, inchaços e varizes devem ser levados a sério, pois podem indicar problemas mais graves, como tromboses e embolias”, completou o médico Gustavo Marcatto, responsável pelo atendimento a Ana.

Recentemente, ao ser questionada sobre boatos de gravidez que circularam nas redes sociais, Ana rebateu: "Não, gente. Não estou grávida", garantiu. Apaixonada, Hickmann elogiou a convivência com o atual namorado.

"O meu dia, a minha vida, também melhorou 100%. Melhor, 1000%", respondeu a apresentadora para os fãs.