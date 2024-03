Reprodução - Globoplay - 15.3.24 Repórter do Mais Você toma banho ao vivo





O "Mais Você", programa apresentador por Ana Maria Braga, rendeu mais um caso curioso para a história da televisão brasileira. Nesta sexta-feira (15), a apresentadora incentivou o repórter Fabrício Battaglini a tomar um banho, ao vivo, no meio da rua.

Em Recife, Fabrício apresentou um homem que ameniza o calor dos pernambucanos com um chuveiro móvel. Ana Maria Braga se empolgou com a ideia do "homem-chuveiro" e pediu que Fabrício experimentasse o banho, ao vivo, no fim do programa.

Corre aqui 'homem-chuveiro' que tô precisando muito de um desses também! Tá fácil não 🥵🚿 #MaisVocê pic.twitter.com/hZPCm0tO10 — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 15, 2024





"Tira o microfone, a lapela. Eu adorei esse passeio com Fabrício", disse Ana Maria Braga, enquanto o repórter tomava o banho.

Fabrício, que divide o comando do "Mais Você" com Talitha Morete na ausência de Ana Maria Braga, desembarcou em Pernambuco para mostrar a cultura do estado.