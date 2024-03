Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Mãe de Marília Mendonça pública vídeo com críticas a Murilo Huff





O nome de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, viralizou nas redes sociais após ela compartilhar um vídeo de um especialista que falava do emagrecimento da cantora. Acontece que no vídeo, o médico fez comentários negativos sobre o relacionamento de Marília com Murilo Huff. A youtuber chegou a deletar o post depois da repercussão.

“Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo. Ela já entrou no meu consultório [falando]: ‘Eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde'”, lembrou Mohamad Barakat, médico da sertaneja, ao podcast Inteligência Ltda.





Ele também comentou que Marília voltou a engordar após atingir o objetivo: “Acho que ela não sabia lidar com essa situação [de ter emagrecido e atingido seu objetivo], namorando, foi fazer plástica antes da hora e acabou engravidando”.

Foi aí que o especialista falou do relacionamento da cantora com Murilo Huff, quase culpando o sertanejo pelo deslize de Marília. “E, aí, a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar, aí veio a pandemia e ela voltou a me procurar”, afirmou.

