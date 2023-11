Reprodução Marília Mendonça: mãe desabafa no dia que completa dois anos da morte

Neste domingo (5), Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, publicou um desabafo nas redes sociais refletindo sobre fé. Esse domingo marca dois anos da morte da cantora sertaneja, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.



Através dos Stories do Instagram, a matriarca publicou: "Nos dias bons eu tô com Cristo, e nos dias maus Ele tá comigo. É tudo sobre ele!".

Mais cedo, a conta oficial póstuma da cantora a homenageou. "Há 2 anos a sofrência ganhou um novo significado em nossas vidas. E junto com a saudade o amor se fez ainda maior. Seguimos te vivendo, admirando e escutando. Mesmo longe te sentimos perto. Pra sempre será a sua falta, eterno será seu legado. Nossa eterna rainha", dedicaram.

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente de avião. A cantora estava em um táxi aéreo, que a levaria para Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas. A artista tinha uma apresentação marcada na região.

Além da cantora, outras quatro pessoas morreram, incluindo o piloto, co-piloto, tio de Marília e o produtor.