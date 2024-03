Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Léo Santana revela problema nas cordas vocais: 'Muito desconfortável'





Léo Santana tirou um tempinho para conversar com os seguidores a respeito da saúde dele nesta quinta-feira (14). O cantor, que trabalhou muito no Carnaval, revelou que só conseguiu dar conta de tantos shows porque, antes da "maratona", tratou um problema na voz. Nas redes sociais, o artista disse que descobriu uma inflamação nas cordas vocais e buscou ajuda médica para suportar a rotina turbinada de apresentações.

"Para quem não sabe, eu nunca falei isso, eu estava com um edema, uma inflamação nas cordas vocais, e me sentia muito desconfortável cantando. Minha voz estava vindo com um pouquinho de 'areia', estava suja", explicou o artista baiano no Instagram.

















No consultório médico, Léo Santana continuou seu relato na companhia da otorrinolaringologista, especialista em garganta. "Antes do Carnaval eu vim aqui, fizemos um tratamento, só que agora de uma forma mais intensiva. Estou voltando depois desse tempo de recesso para saber como estão as cordas vocais".

O cantor diz que sentiu menos incômodo ao cantar assim que iniciou o tratamento: "Depois que eu voltei, no primeiro final de semana de shows, a voz estava muito melhor, não tinha tanto aquela sujeira".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: