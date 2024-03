Reprodução / Instagram Lore Improta e Léo Santana levam filha para a escola pela primeira vez

Apesar de Liz ter começado a ir para a escola na semana passada, Léo Santana e Lore Improta só conseguiram levar a filha pela primeira vez nesta sexta-feira (8). Os pombinhos estavam de férias na África do Sul e acompanharam tudo de longe.

"Partiu levar neném na escola", escreveu Lore na foto que postou com Liz antes de saírem de casa. O cantor também acompanhou a ida.

A dançarina ainda postou um vídeo onde fala da escola com a filha. "Bora, meu amor, a gente vai comer. Mamãe vai te levar na escolinha. Você tá feliz? Tá gostando da sua escola? Tá aprendendo muita coisa? Ai que legal", perguntou. Liz respondeu que animada sim.

Na semana passada, Lore explicou o motivo de ela e Léo não estarem presentes no primeiro dia de aula da filha: "Liz começa as aulas na semana que vem. Na verdade, as aulas dela já começaram há um tempinho, logo depois do Carnaval. Como é o primeiro ano da escola, já fiz reunião com professores e a coordenadora, e ela falou que era melhor a gente fazer a adaptação de uma vez só e não começar, cortar e começar de novo. Ela teria dois dias de aula, teria que cortar para ela sair de férias com a gente e voltar de novo. A gente decidiu começar agora semana que vem. Essas férias já estavam agendadas desde novembro e não tinha ainda as datas da escola dela."

