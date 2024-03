Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Juliette pede que Nicole Bahls realize sonho de sua mãe; apresentadora responde





Juliette divertiu os seguidores ao fazer pedido a Nicole Bahls nas redes sociais nesta quinta-feira (14). A campeã do BBB 21 ouviu de sua mãe, Dona Fátima, que ela deseja conhecer a fazenda da apresentadora, conhecida por batizar os animais com nomes de celebridades.

"Olha a história de 'mainha'. Ela disse que quer ir para o sítio de Nicole Bahls e passar um dia com ela, para ver as galinhas, os bodes, os cabritos...", disse Juliette nos stories do Instagram. "A flor não era de plástico? Não é de verdade!", complementou Dona Fátima, interrompendo a filha.





Sem mostrar a mãe, Juliette prosseguiu: "A flor de plástico. Disse que quer ir lá para Nicole Bahls, acordou agora dizendo isso, do nada... do 'neida'. Bora, Nicole, bota 'mainha' para passar um dia aí".





Em seguida, Dona Fátima revelou ser íntima de Nicole Bahls: "Ela me adora". Juliette ficou surpresa. "Ela te adora? É sua amiga. 'Tu visse' ela quantas vezes?", perguntou a cantora. "Só uma", respondeu a mãe da artista, fazendo-a gargalhar.

"Então tá bom, vou mandar a senhora ir, passar o dia lá e filmar a senhora. Vou perguntar aqui a ela, vou mandar para ela, perguntar qual dia ela está disponível para passar um dia lá", falou Juliette, marcando Nicole. "Passar um dia mais ela", emendou Fátima.

Nicole Bahls compartilhou o story de Juliette e oficialmente convidou Dona Fátima para conhecer sua fazenda: "Estou esperando, amiga. Adoro ela", disparou.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: