Jade Picon revela cantada 'inconveniente' e reclama: 'Falta de noção'





De férias em Los Angeles, nos Estados Unidos, Jade Picon usou as redes sociais para desabafar sobre uma situação "inconveniente". A influenciadora contou que recebeu uma cantada e advertiu o comportamento de certos homens quanto à forma como abordam uma mulher.

"Meu Deus do céu, veio um homem aqui, tocou no meu ombro, queria me levar para sair, eu falei que não. Ele olhou para minha cara e falou assim: 'É uma pena que você não sabe quem eu sou'. Me falou isso achando que eu fosse falar tipo: 'Quem é você?'. Que insuportáveis essas situações... Aí, ficou aqui insistindo e eu falando que não queria, e falou: 'Você não sabe o que está perdendo'", relatou ela.





A atriz está nos Estados Unidos desde o último dia 9 com o irmão, Leo Picon. Recentemente, ela posou com um look grifado durante um passeio divertido por praias famosas da região a bordo de um Tesla Cybertruck. Ela também foi vista com o empresário Nader Fares, com quem estaria vivendo um affair.







A picape viralizou nas redes sociais pelo seu visual futurístico. O possante é avaliado em meio milhão de reais, com a cotação atual do dólar. Ele é 100% elétrico e, no Brasil, só é possível ser comprado por importação. O automóvel alcança a velocidade de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos.

No último fim de semana, a influenciadora marcou presença em uma pré-festa da premiação do Oscar, em Los Angeles. O vestido, da grife Alaïa, já foi usado por Kendall Jenner e chega a custar mais de R$ 28 mil.

