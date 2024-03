Quem é Nader Fares, bilionário brasileiro e novo affair de Jade Picon? Empresário é primo do noivo de Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares, e um dos jovens com menos de 30 anos mais influentes do país

Home

Gente

Celebridades

Quem é Nader Fares, bilionário brasileiro e novo affair de Jade Picon?