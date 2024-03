Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Filha de Rodriguinho ao contar reação inusitada da mãe ao revelar que perdeu a virgindade





Aretha Cacheada, filha de Rodriguinho, divertiu os seguidores ao participar do quadro Papo de Calcinha ao lado da mãe, Nanah, e revelar como perdeu a virgindade. "A primeira pergunta que não quer calar: Aretha, o status de intocável continua intocável?", perguntou a progenitora.

A jovem, então, contou que não gostou da primeira vez que fez sexo. "Foi bem tranquilo. Mas eu não gostei de primeira. Depois eu gostei de segunda, de terceira, de quarta...", disse.



















Aretha também caiu na risada ao lembrar a reação da mãe ao saber que ela tinha se relacionado sexualmente pela 1ª vez. "No dia que aconteceu, eu não consegui olhar para a minha mãe. E a primeira coisa que eu falei para ela, foi que eu tinha perdido... Ela chorou muito e a gente não se falou no primeiro dia. Ela falou: 'eu preciso do meu tempo. Parecia que estava grávida", revelou.





Rodrigo e Nanah foram casados de 2010 a 2019. Juntos eles tiveram Jade, de 12 anos. Aretha Cachaeda não é filha biológica do cantor, mas o considera como pai.

