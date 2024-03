Reprodução/Instagram 13.03.2024 Giovanna Ewbank expõe álbum raro do início de casamento com Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank e o ator Bruno Gagliasso estão comemorando 14 anos de casamento nesta quarta-feira (13). No Instagram, a famosa aproveitou a data para se declarar ao pai dos três filhos dela, Chissomo, Bless e Zyan.

Na rede social, Giovanna surpreendeu os fãs do casal ao expor fotos raras do início do relacionamento. A apresentadora do GIOH publicou trechos do álbum que ela criou nos primeiros anos da união, que ilustra momentos a dois e viagens da dupla.

"Hoje completamos 14 anos de casamento e resolvi abrir o nosso álbum de lua de mel. Quanta coisa já vivemos. Quanta coisa já mudamos. Nossa, como amadurecemos. Éramos dois jovens com o mesmo sonho: sermos felizes. Independente do que nos acontecesse, queríamos viver o presente intensamente. Fomos nos descobrindo e redescobrindo com os anos. Eu sempre pé no chão e você sempre nos ares, isso não mudou!", iniciou.

"Engraçado que folheando o nosso álbum (que eu mesma fazia em todas as viagens, porque tinha TEMPO rsrs) percebi que muitas coisas mudaram. Mas o principal a gente mantém até hoje, que é o nosso amor, a amizade e a cumplicidade! Bonito revisitar nós dois e ver o que construímos até aqui: uma família que se ama acima de tudo, que se respeita e se acolhe!", adicionou.

A apresentadora agradeceu ao ator pelo companheirismo e parceria. "Um casamento não é construído apenas com momentos bons, existem seus altos e baixos. Quando um está 30% o outro dá 70%, e assim vai. E assim estamos indo", refletindo.

"Comecei esse texto dizendo que, quando casamos, queríamos apenas ser felizes. Certo? E olha que bonito… Nós ultrapassamos esse sonho, felicidade é pouco pra o que somos hoje, somos mais que felizes, somos completos. E isso é maior do que sonhamos", finalizou.