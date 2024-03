Reprodução/Globo - 14.03.2024 Leidy Elin falou do 'Julietto' e Isabelle elogiou Matteus em festa no 'BBB 24'





Beatriz ganhou mais uma festa do líder no "BBB 24", na madrugada desta quinta-feira (14). A comemoração da segunda liderança da sister foi marcada pela comparação de um participante com Juliette e a aproximação de Isabelle e Matteus.





"Julietto"



A festa de Beatriz contou com diferentes atividades para os participantes, como um show de talentos e uma área que simulava um programa de TV de entrevistas. A líder se emocionou em diversos momentos da noite, como quando notou um roteiro que escreveu em destaque no telão.

Isabelle ensina passos para Beatriz durante o Show de Talentos. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/aApt9wqJMZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024













Leidy Elin foi uma das participantes que se arriscou nas entrevistas. Durante uma conversa com Giovanna, a sister comparou Davi com Juliette, campeã do "BBB 21". A trancista questionou quem a colega não queria ter contato fora do reality e o nome do brother foi mencionado.

"Mas e se ele foi o Julietto?", indagou o Leidy. "Problema dele, não quero na minha vida. Quero longe de mim", reagiu a mineira. "Só quem conviveu sabe, Brasil", completou a trancista. Elin voltou a fazer a comparação em uma conversa com Lucas: "Acho que enfrentei o Julietto e deu ruim. Estamos f*rrados com o Julietto. Brasil me odeia por causa do Julietto".

Leidy Elin 🗣: "O Brasil me odeia por causa do 'Julietto'" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RrG38jTemS — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024





Isabelle e Matteus

A dupla se aproximou nas últimas semanas no confinamento e protagonizou momentos de intimidade ao longo da festa recente. Os dois dançaram, se abraçaram e a sister até elogiou o participante de Alegrete durante uma entrevista.

"Este grande gato, arrasando todos os corações", declarou Isabelle. Já ao ser entrevistado por Leidy, Matteus entregou que está com um coração "livre para voar".





🗣 Isabelle entrevista Matteus e diz: “Este grande gato, arrasando todos os corações” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/SAuX2mGi3R — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024





🗣 Leidy: “Como é que tá esse coração?”

🗣 Matteus: “Olha, agora eu tô que nem aquela música: livre pra voar” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/TzLJgkELXL — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024





🗣 Isabelle: “Esse grande gaúcho saber ou não sabe fazer um grande churrasco?”

🗣 Matteus: “Sei! Deus o livre! Faço um churrasco de lamber os beiços, de comer e se apaixonarem pela carne.”

🗣Isabelle: “Se apaixonar pela carne, hein, cunhatã?”

🗣Matteus: “Pela carne!” #BBB24 … pic.twitter.com/0OrRq87Ihb — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024





A aproximação de Isabelle e Matteus também aconteceu em uma entrevista de Beatriz com a dupla. A dançarina afirmou que ainda está "conhecendo" o brother e disse que o participante a "ganha na dança".









"Essa amizade vai ter base, fundamento ou vai acabar aqui?", questionou também Beatriz. "Acredito que tem uma predisposição a seguir. Mas não sei, a gente tem que ver. Tem que ser avaliado e de forma natural", respondeu Isabelle, levando Matteus às risadas.



💬 Beatriz: Essa amizade vai ter base, fundamento ou vai acabar aqui?



💬 Isabelle: Acho que tem uma predisposição a seguir #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/LEjhNBjE1O — Big Brother Brasil (@bbb) March 14, 2024









