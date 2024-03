Reprodução/Instagram - 04.02.2024 Alexandre Correa detona Edu Guedes: 'Talarico'









Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (4) em que apareceu atacando o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes. O motivo é que segundo informações reveladas, o cozinheiro teria entrado com um processo contra Alexandre.

Por meio dos Stories do Instagram, Alexandre chamou o chef de cozinha de “talarico, safado e cozinheiro de lanchonete”. “Fala galera, tudo bem? Meu recado de hoje vai para o senhor Eduardo Guedes, que eu fiquei sabendo que está me processando. Eduardo Guedes, eu não tenho medo de você, nem do seu processo. Pra mim, você é um talarico, safado, sem-vergonha, que dá em cima de mulher casada, alicia mulher casada”, iniciou ele.







O empresário ainda acusou o apresentador de tentar “armar a prisão” dele. “Isso, alicia a mulher casada, não é verdade? É verdade, seu sem vergonha, safado. Não o suficiente, põe o meu filho pra falar no celular, pra se sentir o todo poderoso. Não suficiente, tentou armar a minha prisão com a Ana Hickmann, né Eduardo Guedes? Pra mim, você é uma fraude, um cozinheiro de lanchonete. Eu não tenho medo de você, rapaz”, continuou.

Por fim, Alexandre Correa ainda prometeu processo. “Você ainda vai amargar um processo por fraude processual, tá. Você cometeu alienação parental junto com a Ana Hickmann. Pega esse recado pra você”, finalizou. Segundo Fábia Oliveira, do Metrópoles, Edu Guedes registrou duas queixas-crime contra Alexandre. Uma delas está ligada a um processo de difamação que teria desencadeado uma série de discursos pesados de ódio contra o chef de cozinha.

