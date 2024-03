Reprodução/Instagram - 13.03.2024 Fernanda Paes Leme se surpreende com revelação 'inusitada' sobre a filha: 'Tô passada'





Fernanda Paes Leme já deixou claro que quer compartilhar os momentos especiais da gestação com os seguidores. Nesta quarta-feira (13), a apresentadora registrou as reações dela durante o ultrassom e se surpreendeu com uma revelação "inusitada" sobre a filha, Pilar: aparentemente, a bebê já tem bastante cabelo.

"Parece que é bastante, acabei de descobrir que minha filha tem cabelo. Que isso, mentira? Eu tô passada. Mas é porque o Victor tem muito cabelo, ele tem saídas em vez de entradas", brinca ela no vídeo. "Baby Mó tem cabelo, sim", completou.

















Recentemente, ela usou as redes sociais para desabafar sobre a primeira gestação. A atriz espera uma menina, Pilar, de seu relacionamento com Victor Sampaio. Em um vídeo, ela comentou sobre os desafios que está enfrentando, bem como as mudanças internas e externas.

"Esse ano, eu, mulher, tô gerando outra vida, outra mulher dentro de mim, a minha filha, que nem nasceu e já me desperta tantos questionamentos sobre o seu futuro, sobre o mundo em que ela vai viver, sobre o mundo que eu vou deixar para ela. Acho que esse é o ponto onde todas as mães se encontram", disse a atriz.

"Que tipo de pessoa minha filha vai ser? Que tipo de pessoa minha filha vai encontrar pelo caminho? Então, hoje e em todos os outros dias do ano, a luta não é só para nós meninas e mulheres, mas principalmente é sobre criar meninos que possam respeitar e conviver com a pluralidade, meninos que entendam desde cedo que todas as meninas e mulheres merecem e exigem viver", finalizou.

