Reprodução/Instagram - 07.03.2024 A artista publicou fotos do chá de bebê surpresa que recebeu

A apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou, nesta quinta (7), uma série de fotos no chá de bebê surpresa da filha Pillar, fruto do relacionamento da artista com Victor Sampaio.



"Eu achava que não queria um Chá de Bebê, até ter um chá de bebê surpresaaaaa. Que noite especial proporcionada por gente tão amada. Obrigada a todas!", comemorou ela no início da legenda.



"Gravidez é uma loucura louca, mas quando estamos cercadas de tanto cuidado e atenção, fica tudo tão melhor. Só agradeço real tudo que está acontecendo em minha vida. Sou uma privilegiada. Ter essa rede de apoio, de mulheres tão incríveis que eu sei que estão comigo não só nas celebrações, mas também nos desabafos, nos perrengues, nas oscilações de humor", desabafou.

"Mulheres que me entendem, que me conhecem, me amam e que eu amo. Todas essas e tantas outras que não estavam presentes ontem, mas sinto comigo o tempo todo", acrescentou a artista. "Pilar, que sortuda você é, tanta tia maravilhosa, tanta referência. Obrigada, obrigada, obrigada, mais uma vez e sempre", finalizou ela.





Pillar será a primeira filha da apresentadora, que revelou ter sofrido um aborto espontâneo em 2021.

