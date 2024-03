Reprodução / Instagram Ana Hickmann agradece o apoio ao relacionamento com Edu Guedes; veja

Nesta quarta-feira (13), Ana Hickmann agradeceu os seguidores pelo apoio que vem recebendo pelo relacionamento com Edu Guedes, com quem assumiu romance na última terça-feira (12). Até o momento, o post anunciando o namoro acumula mais de 3,5 milhões de curtidas.

No post feito pela apresentadora, ela aparece usando um chapéu e óculos escuros, enquanto a mão do chef de cozinha está apoiada no ombro dela.

“Bom dia, meus amores! Como é bom abrir o Instagram e ser inundada com tanto carinho. Vocês deixaram o meu dia mais feliz e o meu coração mais quentinho. Cada mensagem chegou para mim recheada de amor. Vocês fazem toda diferença no meu dia! Muito obrigada!”, agradeceu.

Nos comentários, Ana continuou recebendo mensagens positivas. “Você merece tudo de bom, uma mulher de luz e cheia de energia boa”, desejou uma. “Seja feliz, sua linda”, escreveu outra.

