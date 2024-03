Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Paolla Oliveira recebe surpresa inesperada no consultório da dentista





Paolla Oliveira não conteve a alegria ao compartilhar uma surpresa inusitada que recebeu nesta terça-feira (12), durante uma consulta no dentista. Rainha de Samba da Grande Rio a atriz roubou a cena por sua fantasia máscara de onça no Carnaval e ganhou uma homenagem dos funcionários do consultório.

Nas redes sociais, Paolla contou que a equipe odontológica fez uma surpresa engraçada para ela: todas as funcionárias estava com uma máscara de onça.





"O que era só uma ida a dentista virou essa maravilha", escreveu a artista. No vídeos, as funcionárias aparecem imitando o animal enquanto a atriz cai na risada.

Agradecendo o carinho

Após o desfile, a atriz usou seus stories no Instagrampara agradecer aos fãs pelo apoio após seu desfile na Grande Rio, escola de samba do Rio na qual é rainha de bateria, na Sapucaí. Além do samba no pé, ela roubou a cena com a fantasia: sobretudo pela máscara de onça, que a atriz conseguia abaixar e exibir olhos iluminados.





"Fala, pessoal! Tô vindo aqui para agradecer todos vocês pelas mensagens, pelas reações hilárias dessa internet, na rua, na avenida ontem... Tô muito chocada, muito surpresa com toda essa movimentação na internet", começou a atriz.

"Gente, eu não tenho nem roupa para 40 milhões de visualizações! Realmente não sei nem quantos zeros tem isso", brinca.

"Mas eu estou surpresa, inicialmente porque sou uma atriz que não vem dessa geração digital, definitivamente. Então, tudo isso é um lugar muito novo para mim e que preciso agradecer vocês. Por cada mensagem de carinho, movimentação e por esse lugar novo que vocês estão me presenteando e me alçando voo", continuou a atriz.

Ela conclui: "Então, muito obrigada! Estou quase pronta de novo, semi recuperada e já já estou na avenida."

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: