Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Paolla Oliveira abre álbum de fotos e mostra corpão de biquíni





Paolla Oliveira abriu um álbum de fotos e posou de biquíni nos últimos dias nas Maldivas com o namorado Diogo Nogueira.

"Acabando meus dias nesse paraíso. A natureza nos coloca no nosso devido lugar com nosso tamanho e importância. E viver esses momentos nem sempre são fáceis, a vida atropela a gente toda hora. De alegrias, mas também de responsabilidades, de culpa, de problemas de ordens tão distintas", refletiu a atriz em sua postagem nesta quinta-feira (29).





















"Vivam todos os momentos. Os esperados, com cara de sonho e os pequenos, vento no rosto, um mergulho no mar, um beijo na boca, uma lua cheia. Se conecte e reconecte com essa vida que é muito breve", disse ela.

Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à atriz. "Acho que o nome Paolla Oliveira deveria ser um elogio, tipo: 'hoje você está tão Paolla Oliveira'", escreveu um. "Essa mulher é patrimônio cultural da beleza feminina brasileira", comentou outro. "Acho a mulher mais linda", elogiou um terceiro.

