Reprodução / Instagram Repórter se desculpa com Paolla Oliveira após cometer gafe; veja

O nome do repórter Pahby circulou a web após citar sua experiência como ex-obeso ao fazer uma pergunta sobre os ataques que Paolla Oliveira vendo sofrendo sobre o corpo. O jornalista foi acusado de gordofobia contra a atriz.

Apesar de já ter postado um comunicado no Instagram, onde se explicou e pediu desculpas, Pahby aproveitou o Desfile das Campeãs para reencontrar Paolla e pedir desculpas pessoalmente.

"Nunca foi minha intenção te ofender, nem falar nada... eu fui muito atacado. Mil desculpas", disse. Paolla tentou tranquilizar o repórter: "Faça como eu, dê importância ao que você tiver que dar, está bem? Você sabe o que você falou, eu sei o que eu respondi, está tudo certo".

No vídeo postado no Instagram, Pahby se explicou. "O que eu fiz ali foi agradecer a Paolla, de maneira pessoal, por ela estar levantando a pauta do corpo livre. Porque eu, como um ex-obeso, bariátrico, não tive na minha juventude nenhuma Paolla Oliveira para falar sobre autoaceitação. E a Paolla Oliveira falar para a gente que a gente pode se aceitar é de uma generosidade... É de um carinho tão grande! E a Paolla ter que ir para o Fantástico para falar sobre os ataques que ela estava recebendo sobre o corpo dela... Isso tudo é de uma loucura e um adoecimento social. É muito difícil falar, porque são várias camadas", contou.