Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Bianca Andrade posta fotos com look inusitado nesta segunda (12)

A influenciadora Bianca Andrade postou uma série de fotos na tarde desta segunda (12). Ela apareceu usando um look ousado e pediu a opinião dos fãs em relação à roupa.



"Usaria esse look? justifique sua resposta", escreveu a ex BBB na legenda. Nos comentários da publicação, os fãs da blogueira justificaram a escolha de roupa de Bianca.

"Em você ficou lindo! Eu nao sei se usaria meia com sandália", elogiou uma seguidora. "Amei a Bernadete parisiense", ironizou uma segunda. "Claro que sim! Não tem absolutamente nada de errado com você. Neutro, leve, texturas diferentes, e ainda te protege do vento francês", defendeu uma terceira.



No entanto, parte do público não gostou da roupa que a influenciadora utilizou. "Não tem como defender esse look, quem defende tá só puxando teu saco", criticou uma fã. "Sandália com meia não dá", justificou uma segunda. "Usaria não. Parece uma cortina da minha vó", avaliou uma terceira.

Recentemente, Bianca Andrade assumiu um relacionamento com Luca Daffrè, modelo italiano.

