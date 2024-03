Reprodução/Instagram - 12.03.2024 Sandro Pedroso abre lanchonete e ninguém aparece em inauguração





Sem trabalho na TV, Sandro Pedroso disse que usou o pouco do dinheiro que tinha para abrir uma pequena lanchonete em Goiás. O ator, no entanto, apareceu chateado nas rede sociais nesta segunda-feira (11) e revelou estar desanimado porque ninguém apareceu na inauguração.

"Estou um pouco sumido das minhas redes sociais, porque juntei todo o dinheiro que eu tinha e com ajuda de poucos amigos, montei um 'Pit Dog', é assim que chamamos um bom lanche aqui no Goiás! Mas acabou que não veio nenhum cliente na inauguração… Mas assim, estou desanimado hoje… Mas não perco a fé", disse.





















Nos comentários, seguidores mandaram mensagens positivas ao ator. "Hoje não deu certo , amanhã dará tanto cliente que vc não vai conseguir atender todos", disse um. "Vai lotar, não desanime não pois todo começo é árduo! Logo logo essas mesas estarão cheias de clientes saboreando essas delícias! Sucesso", falou outro. "Sandro, Deus é contigo... Coloca uma carro de rua pra divulgar, panfletagem, vai da certo em nome de Jesus", continuou mais um.

Por outro lado, alguns seguidores desconfiaram que o post poderia ser alguma estratégia de divulgação. "Isso é marketing", disparou uma. "Conheço essa história", postou outra.





Sandro ficou nacionalmente famoso em 2009, quando namorou com a atriz Susana Vieira. Ele estreou na TV em 'Fina Estampa' (2011). Na Record, participou da novela 'Pecado Mortal' e do reality 'A Fazenda'. Em 2015, começou a namorar Jéssica Costa, filha do sertanejo Leonardo. Os dois se casaram e tiveram um filho, Noah, mas a relação terminou em 2020.

