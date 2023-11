Reprodução Samara Felippo chora e diz que filha de 14 anos saiu de casa: 'Vazio'

A atriz Samara Felippo fez um desabafo nesta quinta-feira (30) ao revelar o motivo do sumiço de Alicia, sua filha de 14 anos. De acordo com o relato, a adolescente decidiu ir morar com o pai nos Estados Unidos.

"Fiz um vídeo, mas inda não consegui soltar. Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas.

Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui. E eu tenho muito orgulho como mãe, dela com 14 anos estar tão segura e decidida em tomar um rumo que muda vida, rotina, costumes, idioma, distância de quem ela ama", iniciou.

Samara aponta que apesar da decisão, sabe que a filha estará bem acolhida e sendo amada pelo pai. A jovem também vai morar com a madrasta e as irmãs mais novas.

"Ao mesmo tempo por aqui vivo esse 'luto' importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo. Hoje sinto só um pouco ainda, porque com a ida da Alicia, eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai.

Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar. Dando apoio a cada escolha dela", completou.