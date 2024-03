Reprodução / Instagram 24.02.2023 Marcelo Viana e Nicole Bahls





Chegou ao fim o namoro de dois anos de Nicole Bahls com o empresário Marcelo Viana. A modelo anunciou o término na tarde deste domingo (10) em seu prefil do Instagram. Apesar do rompimento, a influenciadora destacou que o "carinho por ele vai ser eterno".







"Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado da Marcelo eu venho anunciar o fim do nosso relacionamento! Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos, nosso ciclo chega ao fim porém o respeito e o carinho por ele vai ser eterno em meu coração!", afirmou.





"Desejo tudo de melhor na vida dele hoje e sempre, ele é um homem incrível e eu sou mto grata por tudo que vivemos! Mas agora estamos em caminhos diferentes mesmo que ainda permanecemos no coração um do outro", completou.

Essa não é a primeira vez que o casal termina a relação . Em fevereiro de 2023, Nicole decidiu terminar o relacionamento com o empresário Marcelo Viana. A modelo tomou a decisão após descobrir mensagens de outras mulheres no Instagram do namorado.

Na época, a assessoria de Nicole confirmou o fim do casal ao iG Gente: “Sim eles realmente terminaram, Nicole entendeu que era melhor botar um ponto final na relação, porque tomou conhecimento de algumas trocas de mensagens do Marcelo pelo Instagram com outras mulheres.”