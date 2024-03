Reprodução/Instagram - 09.03.2024 Maiara e Maraisa em cruzeiro da dupla





O cruzeiro temático de Maiara e Maraisa começou nesta sexta-feira (8), partindo de Santos, em São Paulo. O primeiro show oficial da dupla no navio contou com looks sensuais das cantoras.





No Instagram, Maiara explicou que o visual dela foi inspirado em um cisne. A artista compôs o look com plumas nos ombros e como acessório no cabelo. Já o vestido branco apresentava transparência e brilho.





Maraisa também se apresentou com um vestido curtinho e brilhante, só que colorido. Os bordados de flores foram intercalados com decotes e a cantora esbanjou muita sensualidade com a escolha.

Simone Mendes também subiu no palco durante a primeira noite do cruzeiro de Maiara e Maraisa, que vai até segunda-feira (11). Nos próximos dias, também se apresentam no navio Ana Castela, João Gomes, Mari Fernandez, Dennis DJ, Murilo Huff e Edson & Hudson.















Show das Comandantes Maiara e Maraisa 🛳❤ pic.twitter.com/ygYuqxKrOt — Paixões M&M 🆔️🇵🇹 (@paixoes_m) March 9, 2024













