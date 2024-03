Reprodução/Netflix/Apple TV+ - 07.03.2024 Filmes indicados ao Oscar de 2024 foram inspirados em histórias reais

O Oscar de 2024 acontece neste domingo (10) e reúne entre os indicados diversos filmes baseados em fatos reais. As tramas dos longas abordam desde conquistas profissionais no esporte e na música, até tragédias que entraram para a história.







A Sociedade da Neve

O filme espanhol disputa duas categorias na premiação, de "Melhor filme internacional" e "Melhor maquiagem". O longa explora uma tragédia real que aconteceu em 1972, quando um avião caiu na Cordilheira dos Andes.

O Voo Força Aérea Uruguaia 571 transportava quarenta e cinco pessoas, incluindo uma equipe de rugby e os respectivos amigos e familiares. Vinte e nove pessoas morreram e os dezesseis sobreviventes foram resgatados após setenta e dois dias.





Alguns passageiros morreram logo após a queda, enquanto outros não resistiram a ferimentos ou o frio intenso da região no Chile. O filme explora de forma tensa e emocionante a trajetória de sobrevivência do grupo. "A Sociedade da Neve" está disponível na Netflix.

Nyad

Outro título do catálogo da Netflix explora uma história real, da nadadora Diana Nyad. A norte-americana é conhecida por completar longos circuitos em águas abertas e se tornou a primeira pessoa a nadar de Cuba até a Flórida, nos Estados Unidos.



Diana conseguiu realizar a travessia de mais de 160 quilômetros na quinta tentativa, em 2013, quando tinha 64 anos. O longa acompanha as tentativas da nadadora, que exigiram esforços de uma grande equipe para que ela completasse o trajeto em cerca de 52 horas.



A atleta levou queimaduras de água-vivas, enfrentou tempestades tropicais e precisou de mecanismos personalizados para afastar os tubarões. Annette Bening interpreta a nadadora e concorre na categoria de "Melhor Atriz", enquanto Jodie Foster disputa o prêmio de "Melhor atriz coadjuvante" pelo papel da treinadora.





Maestro

As conquistas do norte-americano Leonard Bernstein são abordadas no longa também disponível na Netflix. Ele é um dos maestros mais célebres da história, conhecido pelo trabalho na Filarmônica de Nova York, os diversos prêmios no Grammy e a composição de musicais da Broadway, como "Amor, Sublime Amor" (1957).

Bradley Cooper interpreta o maestro, em uma trama que também retrata a vida pessoal do compositor, como o drama no relacionamento com a esposa, Felicia Montealegre (Carey Mulligan). O ator também é diretor, produtor e roteirista do longa.







Os intérpretes do casal concorrem nas categorias de "Melhor ator" e "Melhor atriz". O projeto ainda foi indicado a "Melhor filme", "Melhor roteiro original", "Melhor fotografia", "Melhor maquiagem" e "Melhor som".

Assassinos da Lua das Flores

O filme de Martin Scorsese foi indicado a dez categorias do Oscar de 2024: "Melhor Filme", "Melhor Atriz", "Melhor direção", "Melhor ator coadjuvante", "Melhor Fotografia", "Melhor canção original", "Melhor trilha sonora", "Melhor figurino" e "Melhor design de produção".



Estrelado por Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone, o longa de quase 3h30 está disponível no Apple TV+. O projeto é inspirado na história real dos assassinatos contra o povo Osage, na década de 1920, em Oklahoma, nos Estados Unidos.



Os índios Osage enriqueceram após encontrar petróleo na região e dominar a extração. Estima-se que cerca de 100 membros da tribo foram assassinados na época. O filme de Scorsese mostra a investigação dos crimes e o envolvimento de um americano, casado com uma integrante do povo, com os assassinatos.





























Oppenheimer



A história do criador da bomba atômica tornou "Oppenheimer" o filme mais indicado ao Oscar de 2024. O longa concorre em 13 categorias: "Melhor Filme", "Melhor ator", "Melhor direção", "Melhor ator coadjuvante", "Melhor atriz coadjuvante", "Melhor roteiro adaptado", "Melhor montagem/edição", "Melhor fotografia", "Melhor trilha sonora", "Melhor figurino", "Melhor maquiagem", "Melhor design de produção" e "Melhor som".

O projeto é baseado em "American Prometheus", a biografia do físico teórico J. Robert Oppenheimer, escrita por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O filme exibe o envolvimento dele no "Projeto Manhattan", que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e desenvolveu as primeiras armas nucleares.

O longa é dirigido por Christopher Nolan, que já ganhou o Globo de Ouro de "Melhor direção" pelo trabalho. Cillian Murphy vive o protagonista e é acompanhado de um elenco de peso, com atores como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, entre outros.

A produção está disponível para aluguel em plataformas de streaming e chega ao catálogo do Prime Video em 8 de abril.





Zona de Interesse

A Segunda Guerra Mundial também é cenário do filme dirigido pelo britânico Jonathan Glazer. A trama acompanha a rotina da família de Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O nazista morou com a esposa e filhos em uma casa ao lado do campo.

Höss é interpretado por Christian Friedel no longa. Na vida real, o comandante serviu na Primeira Guerra Mundial e se aliou ao Partido Nazista após o conflito. Ele atuou por cerca de três anos em Auschwitz e o filme exibe o cotidiano da família na casa, fazendo festas e recebendo visitas enquanto dividia muros com o local de extermínio.





"Zona de Interesse" está em cartaz nos cinemas. O longa concorre a cinco categorias no Oscar, "Melhor filme", "Melhor direção", "Melhor filme internacional", "Melhor roteiro adaptado" e "Melhor som".



Segredos de um Escândalo

Julianne Moore interpreta a professora Mary Kay Letourneau no filme indicado a "Melhor roteiro original". Em 1996, a norte-americana tinha 34 anos quando iniciou um o abuso sexual com Vili Fualaau, um aluno de 12 anos. Ela era casada e tinha quatro filhos quando engravidou da criança.



Em 1997, Mary foi presa por estupro de vulnerável e condenada a poucos meses de prisão. A professora foi detida novamente após ganhar liberdade condicional, já que foi encontrada com Fualaau no período. Ela cumpriu uma pena de sete anos e, no retorno à prisão, deu à luz o segundo filho com Vili. Os dois se casaram em 2005 e se separaram em 2019.

Além de Moore, também integram o elenco do longa Natalie Portman, Charles Melton, entre outros. "Segredos de um Escândalo" está disponível para aluguel no Prime Video e no Google Pay.





Vidas Passadas

Diferentemente dos outros filmes citados na lista, o filme da diretora e roteirista Celine Song não foi baseado em um fato específico. A sul-coreana se inspirou na própria história de imigração para criar "Vidas Passadas". Aos 12 anos, ela se mudou para Ontário, no Canadá, e estudou o mestrado em Nova York.



A trama destaca a história de Nora (Greta Lee), que migra da Coreia do Sul para o Canadá e, posteriormente, para os Estados Unidos. O fio-condutor da trama é a relação dela com Hae Sung (Teo Yoo), amor platônico da infância com quem retomou contato na vida adulta.

Celine se inspirou para criar o filme após uma conversa entre uma amiga coreana e o marido, em Nova York. "Como bilíngue, estava traduzindo entre os dois que não conseguiam se comunicar e isso me fez perceber que estava traduzindo algumas partes da minha identidade e história. Isso me fez querer fazer esse filme", contou em uma entrevista coletiva, segundo a Reuters.

O longa concorre em "Melhor Filme" e "Melhor roteiro original" no Oscar de 2024.







