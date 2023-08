Reprodução/ YouTube Giovanna Lancellotti relata que sofreu assédio em novela da Globo

Na última terça-feira (1), Giovanna Lancellotti participou do "Quem Pod, Pode". Na conversa, ela revelou que sofreu assédio ao gravar cenas de sexo no remake de "Gabriela", exibido pela TV Globo em 2012.



A atriz, que na época tinha 19 anos, fez as primeiras cenas de nudez e de sexo da carreira na novela com a personagem Lidinalva, que trabalhava no prostíbulo Bataclã.



Giovanna Ewbank, apresentadora do podcast, questionou as diferenças de gravar tais cenas em "Gabriela" e as gravações eróticas para o filme "O Lado Bom de Ser Traída", estrelado pela atriz na Netflix. Ela afirmou que "foi muito diferente" porque no filme ela conseguiu impor limites, dizer o que queria ou não fazer, algo que não aconteceu na novela.

Lancellotti, então, revelou que passou "perrengues" com colegas no folhetim. Eles teriam passado dos limites. A atriz relembrou que ficou com medo de falar algo e ser tachada como "antiprofissional".

Fernanda Paes Leme perguntou se ela sofreu assédio na situação e Lanellotti afirmou que sim. "Foi muito diferente dessa vez [para o filme da Netflix] e muito estranho também porque [em 'Gabriela'] era minha primeira cena de sexo nua. Mas era diferente para mim, porque em 'Gabriela' eu era uma menina que estava sendo praticamente obrigada a se prostituir, então a posição corporal dela [personagem] é de não quero, então a minha insegurança e expressão corporal de não está à vontade me ajudava", pontuou ela.





"[Na novela da Globo] tive alguns perrengues [com outros parceiros de cena], tipo, assim, na época não existia o termo assédio, 11 anos atrás, não falava nem sobre relacionamento tóxico, então era muito difícil numa cena em que tinha sexo, nudez, você falar até aí pode, até aqui não pode. Hoje em dia é totalmente diferente. Era muito difícil você saber 'ah, aqui ele está passando a mão em mim, isso não precisa estar na cena'. E como não tinham esses termos, eu não tinha nem em que me apegar, aí eu tinha medo de falar alguma coisa, e eu ser antiprofissional. Meu medo era eu falar alguma coisa e alguém falar 'ué, isso faz parte da cena, você que não está preparada para isso'", completou.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente