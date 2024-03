Reprodução / YouTube Gabriela Pugliesi

A empresária e influenciadora Gabriela Pugliesi surpreendeu os seguidores do Instagram nesta sexta-feira (8), quando contou a eles que deixou uma desconhecida entrar na casa dela e, inclusive, se aproximar do primogênito dela, Lion, de 1 ano.







Isso porque ela se confundiu com o perfil digital de uma fã e pensou que fosse esposa de um amigo do marido, Túlio Dek. "Achei que era a esposa de um amigo dele. Não conheço, não sou íntima, mas sei quem é. Eu estava dando uma mega intimidade para ela. Ela deve ter me achado muito maluca", iniciou.





Pugliesi relembrou que mandou o endereço de casa para a desconhecida, que tinha oferecido produtos da própria marca para ela. "Ela falou 'Quero te mandar umas coisas da minha marca'. Falei 'nossa, não sabia que você tinha. Me manda, vou amar'. Dei o endereço da minha casa porque achei que era uma pessoa conhecida", justificou.





"Outro dia, ela falou 'Gabi, estou aqui perto. Posso deixar aí?'. Falei 'Super, mas neste momento estou amamentando e não vou conseguir te receber'. Ela falou 'Imagina! Não tem problema nenhum, não quero te atrapalhar', e achei ela fofa", recapitulou.





Em seguida, Gabriela disse que a mulher foi realmente a casa dela e brincou com Lion, o primogênito dela. "Ela deixou e mandou uma mensagem dizendo 'E o Lion? Que lindo! Brinquei com ele. Ele me recebeu junto com alguém'. Não lembro quem estava com ele, se era minha mãe ou minha sogra. A pessoa veio na minha casa, entrou e brincou com meu filho", lembrou.





Ao comentar com o marido que a suposta esposa de um amigo dele tinha conhecido Lion, a influenciadora descobriu que elas não eram a mesma pessoa e que a visita que havia recebido era de uma pessoa desconhecida.





"Falei 'fulana, que é casada com o fulano, é muito fofa. Você sabia que ela tem uma marca de produto assim e deixou aqui para mim?'. Túlio falou 'nossa, ela tem? Nada a ver ela ter isso'. Falei 'claro, olha aqui'. Pela primeira vez depois de anos, meses, dias, fui prestar atenção com quem estava falando. O primeiro nome é o mesmo. O segundo, eu deduzi, mas não tem a ver com a outra", pontuou.





