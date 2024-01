Reprodução / YouTube Gabriela, ex-Pugliesi, comenta crises de ansiedade: ‘Pânico’

Na manhã desta terça-feira (16), Gabriela Morais, ex-Pugliesi, apareceu no Instagram para fazer um desabafo sobre saúde mental. Ela compartilhou um vídeo de Alane, do BBB 24, onde a sister supostamente tem uma crise de pânico e recordou do período onde passou pelo mesmo.

"Eu passei um ano da minha vida tendo crises de ansiedade praticamente todos os dias! A descrição perfeita é de 'estranhamento'. Parece que você não tá mais aqui, não sabe se vai desmaiar ou surtar. Você não sabe se o ar vai acabar, e se quando você desmaiar alguém vai estar ali. Daí vem o pânico de ter pânico, que pra mim era pior. Você vive numa eterna noia e insegurança. Quem nunca teve jamais vai entender o que é", começou.

Ela contou que conseguiu superar as crises sem uso de medicação: "Eu nunca mais tive nada. Isso faz quatro anos, mais ou menos. Nunca tomei remédio, e acho que o que me curou (principalmente depois do pânico de ter pânico de novo) foi meditação, respiração profunda e eu saber que eu controlo minha mente! Quando vinha esse medo, eu já falava comigo mesma 'tá tudo bem, já, já passa, e você não tem nada'. A nossa mente é nossa pior inimiga, e quando se entende que é você que controla, tudo fica mais fácil", opinou.

A musa fitness também contou que as crises chegaram a atrapalhar a vida profissional e pessoal. "Eu deixei de fazer eventos públicos porque achava que todo mundo estava me observando e falando de mim. Meu gatilho era sempre multidão. Parei de ir em shopping sozinha com medo de ter pânico e passar vergonha. Era um medo do julgamento das pessoas, no meu caso, pela exposição. Cada pessoa tem algo que potencializa esse estado de pânico. Não é imaturidade, é uma das piores sensações do mundo!", finalizou.

