Nesta sexta-feira (15), em postagem no stories do Instagram, a influenciadora Gabriela Pugliesi anunciou o nascimento do segundo filho Massimo, fruto da relação dela com o rapper Tulio Dek.





"Nasci, pessoal! 3.600 kg. Parto normal. Mais um sonho de Deus, meu segundo menino'', postou ela marcando a fotógrafa Hanna Rocha, conhecida por fazer fotos e videos de parto.



"Massino. 16/02 - 09:13", contou Tulio Dek ao anunciar o horário em que a criança nasceu. Mais tarde, a influenciadora publciou um vídeo do bebê com as primeiras vestimentas. "Oi, gente! Já estou com meu primeiro look! Olha que lindo!", elogiou Pugliesi.







O recém-nascido é irmão de Lion, de 1 ano e 3 meses, o primeiro filho do casal.

