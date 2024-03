Reprodução/Instagram - 08.03.2024 Claudia Leitte faz homenagem à mãe no dia das mulheres





Claudia Leitte aproveitou o Dia das Mulheres para fazer uma homenagem especial a sua mãe, Ilna Leitte. No Instagram, a artista compartilhou uma foto ao lado da matriarca e refletiu sobre a importância de uma figura feminina em sua trajetória.

“Um dia minha filha será uma mulher poderosa e abençoada e, certamente, uma das razões que Deus me dá todos os dias para acreditar nisso, é a mãe que tenho! Feliz dia das mulheres à cada uma de vocês! Obrigada, @ilnaleitte! Te amo”, escreveu a cantora.





Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à dupla. “Poder projetar a criação que tivemos em nossos filhos, é um presente surreal. Incrível demais quando podemos nos inspirar e tudo fluir”, escreveu o ator Júlio Rocha. “Feliz dia das mulheres para vocês, que são inspirações”, comentou outro. “Maravilhosas”, disparou um terceiro.





Na última quinta-feira (8), a artista comemorou 17 anos de casada com o marido, Márcio Pedreira. A cantora mostrou que comprou um bolo para celebrar e ainda recebeu uma declaração do marido no Instagram.

"17 anos de casados! Muito amor, muita compreensão, histórias mil, aprendizado, gargalhadas, muitas conquistas, 1, 2, 3 filhos lindos e tudo isso parece que começou ontem", começou.





"Somos perfeitos dentro das nossas imperfeições! Me sinto completo com você ao meu lado minha Princesa! Como estaremos quando tivermos 71 anos de casados?! Ps: Hoje serei o pássaro cortejador! Te amo", finalizou.

O casal tem três filhos juntos, Davi, 15 anos, Rafael, 11, e Bela, 4.

