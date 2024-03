Reprodução/Instagram - 08.03.2024 Bia Miranda posou com vestido brilhante e transparente nas redes sociais





Bia Miranda posou com um vestido transparente e compartilhou com os seguidores registros usando o look. A influenciadora exibiu uma tatuagem íntima entre as postagens no Instagram, realizadas na noite desta quinta-feira (7).





Além de transparente, o item é brilhante e decotado. A ex-"A Fazenda 14" explicou que escolheu o visual na busca de aumentar a autoestima na gravidez. A neta de Gretchen espera o primeiro filho, Kaleb, com o cantor Buarque.

"Finalmente, uma roupa que aumentou a minha autoestima. Agora, estou animada para sair. Olha que tenho ela há muito tempo, uns seis meses que tenho essa roupa e nunca usei, estava guardada. Deu certo", afirmou.

A tatuagem íntima exibida por Bia é uma pimenta, localizada no bumbum da influenciadora. Além dos cliques sozinha, ela também posou com o companheiro nos registros. Veja abaixo:





