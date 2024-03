Reprodução Instagram - 6.3.2024 Bia Miranda e Rafael Buarque esperam Kaleb

A influenciadora e vice-campeã de “A Fazenda 14” Bia Miranda usou as redes sociais na última terça-feira (5) para compartilhar os primeiros registros do rosto do filho dela, captados através de um ultrassom 3D.



Fruto da relação entre Miranda e o DJ Rafael Buarque, o bebê é um menino e se chamará Kaleb. O casal se emocionou com as imagens da face do filho, rasgando elogios a ele e até palpitando possíveis semelhanças.



“Meu Deus, o Kaleb já é feliz na barriga. O sorriso mais lindo”, disse Bia, em referência a uma foto na qual o filho aparenta estar sorrindo. A ex-peoa de “A Fazenda 14” ainda brincou com a provável semelhança de Kaleb e Rafael: “Vou carregar por nove meses para nascer a cara do pai”.



“Aqui com o peito inchado, doendo, nenhuma roupa cabe mais, meus shorts não fecham na barriga. São milhares de sentimentos, fico brava, fico triste, quero chorar toda hora, para o filho nascer a cara do pai. Passo mal, fico enjoada, para nascer a cara do pai. Aquele nariz não é meu. A boca é totalmente do Rafael, a minha boca é preenchimento labial, ela é fininha”, argumentou.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: