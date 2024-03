Reprodução/Instagram - 08.03.2024 Cantora sertaneja comemorou a data nesta sexta (8)





A cantora Ana Castela publicou uma série de fotos em homenagem ao Dia das Mulheres nesta sexta-feira (8). Na postagem, a artista dividiu com os fãs algumas das mulheres mais importantes da vida da boiadeira.



"Impossível colocar todas as mulheres da minha vida em uma publicação, mas saiba que eu amo todas vocês! Feliz Dia das Mulheres!", escreveu ela na legenda. Em uma das fotos, a dona do hit "Pipoco" aparece ao lado da mãe Michele Castela.









Nos comentários da publicação, os fãs da artista aclamaram a homenagem. "Feliz Dia das Mulheres, meu amor! Você é incrível!", elogiou uma seguidora.

"A família linda, não é atoa que ela é maravilhosa", elogiou uma segunda. "As princesas que a Disney não tem", acrescentou uma terceira ao elogiar todas as mulheres que aparecem no registro feito por Ana Castela.

