Reprodução Globo Marlene Mattos e Xuxa Meneghel em documentário no Globoplay





Marlene Mattos gerou questionamentos de internautas ao celebrar o Dia Internacional das Mulheres nas redes sociais, nesta sexta-feira (8). A empresária compartilhou o mesmo vídeo que Xuxa postou na própria rede social para comemorar a data. Algumas pessoas indagaram se a atitude foi um "deboche" para a apresentadora.





O conteúdo traz uma reflexão sobre ser mulher e uma análise da trajetória de Xuxa. "Comecei em uma época onde ser mulher era ser um objeto de desejo", disse a artista no vídeo. A apresentadora iniciou a carreira ao lado de Marlene, mas terminou a parceria de anos em meio a acusações de assédios da empresária.





As polêmicas entre as personalidades geraram os questionamentos nos comentários do post de Mattos no Instagram. "Marlene, foi deboche? [risos]", escreveu um usuário. "Marlene é afrontosa mesmo", avaliou outro. "Confesso que não entendi se foi ironia ou homenagem. Se foi ironia, acho que não pegou bem para o Dia Internacional da Mulher", opinou mais um. "Se essa publicação for por deboche, amei", expressou outro.



Enquanto alguns internautas questionaram as intenções de Marlene Mattos, outros especularam que o vídeo significa uma possível aproximação da empresária com Xuxa. "Será que temos uma reaproximação? Que alegria se for! Mulheres unidas sempre, e que bom se for", afirmou uma pessoa.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: