Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Wanessa Camargo mostra reencontro com pai após expulsão do BBB 24





Wanessa Camargo movimentou as redes sociais ao mostrar o primeiro encontro com o pai, Zezé Di Camargo, após a expulsão do BBB 24. No registro, os dois aparecem sorrindo e matando as saudades com um abraço.

"Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade", escreveu a cantora na legenda do post. “Pensa numa vontade que eu estava pra ganhar esse abraço? É bom demais”, respondeu Zezé.





Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Lindos", disse uma delas. "Deus abençoe vocês", desejou uma outra. "Você é maravilhosa", concluiu uma outra.





Na última terça-feira (5), a cantora recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos fãs pelo seu comportamento no Big Brother Brasil. "Desculpa a demora para vir falar com vocês, mas os últimos dias tem sido muito difíceis para mim. Tô assimilando tudo ainda, o Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida, e foi um choque sair da maneira que eu sai", começou ela. "Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada ou ofendida com alguma palavra minha e atitudes minhas lá dentro", refletiu na ocasião.

Em festa realizada no último sábado no BBB, Wanessa estava visivelmente alterada, quando entrou no quarto dançando e deu um tapa na perna de Davi, que se sentiu agredido e pediu a expulsão da cantora. A produção do reality da Globo avaliou as imagens e decidiu desclassificá-la.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: