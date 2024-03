Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Graciele Lacerda se pronuncia após ser acusada de mandar indireta para Wanessa Camargo





Graciele Lacerda abriu o jogo sobre as acusações de ter alfinetado Wanessa Camargo após a expulsão da cantora da 24ª edição do BBB 24. A influenciadora respondeu uma seguidora que deixou um comentário falando do assunto e reforçou que o desabado foi tirado de contexto.

"Você não andou mandando indireta pra Wanessa, né? Espero que seja especulação das páginas de fofocas!", disparou a internauta. Então, a mulher de Zezé di Camargo disparou: "Tudo fofoca!", reforçando que não alfinetou a enteada.









Tudo começou após a artista ser desclassificada do BBB24 por ter agredido Davi. Pouco depois, Lacerda apareceu nas suas redes sociais e publicou uma mensagem enigmática, ao citar uma passagem da Bíblia. "A voz do senhor é poderosa, a voz do senhor é majestosa", disparou.

E acrescentou a reflexão: "Existem muitas vozes que querem te fazer desistir, muitas vozes de deboche, muitas vozes de julgamentos, muitas vozes na sua vida. Mas você tem que ouvir somente uma e dar importância somente a voz de Deus".

O post foi repostado por diversas páginas nas redes sociais, dizendo que a frase seria uma indireta após a desclassificação de Wanessa no programa.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: