Reprodução/Globoplay/Instagram Esposa de Caetano Veloso esclarece polêmica sobre sexo com o cantor

Paula Lavigne virou assunto nas redes sociais pela sua participação no novo programa de Angélica, o Angélica: 50 & Tanto . Durante a conversa, a esposa de Caetano Veloso disse que não faz mais sexo com o marido.

"A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto", afirmou ela na atração.





Com a repercussão, a produtora afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. Segundo ela, o casal deixou de transar quando eles estavam separados, então, só mantinham a relação profissional.

"Depois voltamos a um casamento, com sexo. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal. Sempre existem más interpretações️", declarou.

O relacionamento de Paula e Caetano é polêmica porque eles começaram a se relacionar em 1986. Em entrevista a Playboy, a empresária revelou que perdeu a virgindade com o músico aos 13 anos, quando ele tinha 40.

