Reprodução/Instagram Atriz e repórter: conheça Indira Nascimento, namorada de Lucy Alves

Lucy Alves surpreendeu os fãs e seguidores ao assumir o relacionamento com Indira Nascimento . No último domingo (25), a atriz publicou a primeira foto do casal junto.

As artista contracenaram juntas em Travessia, novela das 21h da Globo. Na trama, Lucy foi a protagonista Brisa e Indira fazia a advogada Laís, que defendeu a maranhense acusada por sequestrar crianças.





Aos 33 anos, Indira nasceu em São Paulo e começou a atuar aos cinco anos de idade. Ganhou notoriedade com a série '3%', da Netflix.

Na Globo, ela esteve no elenco das novelas Um Lugar ao Sol e Travessia. Agora, a atriz está confirmada da série Dona Beja, do Max. Já no cinema, atuou em Olho Nu, Cidade Pássaro, Medida Provisória, Tinnittus, entre outros.





Em Tinnittus, Indira foi indicada para o prêmio de Melhor Atriz no Festival Sesc Melhores Filmes.

Além da atuação, a artista também trabalha como repórter. Atualmente, ela é apresentadora do canal Like, da Claro TV+.

