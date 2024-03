Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Cantor publicou uma foto ao lado da amada nesta quinta (7)

O cantor Luan Santana publicou uma foto inusitada com Jade Magalhães nesta quinta feira (7). No carrossel de momentos compartilhados pelo artista, em uma das fotos aparece as sombras do artista e da namorada.



Os fãs do casal avaliaram o mistério do artista nos comentários da publicação. "Foto de sombra, Luan? Pelo amor de Deus", opinou uma seguidora. "Queremos fotos deles juntos e o Luan posta foto com a sombra deles", acrescentou uma segunda.

"Vocês na sombra e a gente recebendo migalhas", brincou uma terceira. "Quero fotos do casal", pediu uma quarta.



Recentemente, Luan Santana e Jade Magalhães retomaram o relacionamento marcado por idas e vindas. Os dois viajaram para o México e começaram a surgir rumores de que teriam reatado. Assim que a viagem terminou, eles voltaram para o Brasil de mãos dadas no aeroporto. Após isso, o artista confirmou nas redes sociais a volta da relação.

