A atriz Larissa Manoela compartilhou nesta quinta-feira (7) um álbum de fotos na praia. Com um bíquini azul estilizado, a artista registrou os cliques nas redes sociais com direito a elogio do marido André Luiz Frambach.



"Meu riso é tão feliz contigo! Seu sorriso me faz sorrir", enalteceu o ator. Os fãs de Larissa Manoela também aclamaram a postagem.

"Linda demais", disse uma seguidora. "Sua simpatia e seu brilho tornam você especial", acrescentou uma segunda. "Você não cansa de ser linda?", brincou um terceiro.





Recentemente, Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram. Os dois assumiram o namoro em julho de 2022 e, após 1 ano e meio juntos, oficializaram o casamento em dezembro de 2023.

