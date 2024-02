Reprodução Instagram Jade Magalhães e Luan Santana

O cantor sertanejo Luan Santana, de 32 anos, e a influenciadora Jade Magalhães, de 30, foram vistos juntos pela primeira vez nesta terça-feira (27) após terem dado outra chance ao romance deles. Eles desembarcaram juntos e de mãos dadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.







O casal estava sendo alvo de rumores na web nos últimos dias e até mesmo o Padre Fábio de Mello entrou na 'investigação' da reconciliação deles . Isso porque Jade e Luan publicaram fotos em lugares semelhantes, o que foi suficiente para que a base de fãs do músico especulasse que eles estariam no mesmo lugar.





De fato, Jade e Luan estavam juntos. Os namorados fizeram uma viagem romântica de 10 dias pelo México, porém só foram vistos juntos na manhã desta terça-feira (27); veja o vídeo:

A volta de Jade e Luan Santana é real pic.twitter.com/UfIGkCvBcR — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 27, 2024









Magalhães e Santana eram noivos e namoraram por 12 anos. Em 2020, eles decidiram colocar um fim na relação. Desde então, o sertanejo teve um namoro com Izabela Cunha, com quem terminou em maio de 2023, e também foi alvo de rumores de affair com Yasmin Brunet . Já Jade Magalhães não assumiu nenhuma relação amorosa de forma pública.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: