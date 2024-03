Foto: Leo Aversa Ney Matogrosso





O cantor Ney Matogrosso, de 82 anos, foi internado em São Paulo (SP), no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (o InCor), para um check-up do estado de saúde.

Segundo o Hospital, Ney Matogrosso terá alta ainda hoje. "O InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) informa que o paciente Sr. Ney de Souza Pereira, conhecido como Ney Matogrosso, cantor e compositor, está bem e foi hospitalizado para check-up de rotina anual. O paciente terá alta hoje. O cardiologista que está acompanhando o artista é o Dr. Sergio Timerman", diz boletim médico.

Nas redes sociais, a equipe de Ney Matogrosso repostou a confirmação de uma participação especial que o cantor vai fazer no show de Ana Cañas, no dia 10 de março (domingo). Além disso, o show em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, também está confirmado na agenda.