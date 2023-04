Reprodução / Instagram 24.04.2023 Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb, ex-mulher do ator Cauã Reymond, respondeu a críticas nas redes sociais depois de ter sido fotografada desfrutando de um dia de praia no último domingo (23), no Rio de Janeiro.

Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora desabafou sobre os comentários negativos, falou sobre foco no bem-estar e revelou que recebeu críticas pelo fato de seu biquíni não estar "combinando".





"Minha vida passando por duplo twist carpado. Eu focando no meu bem estar, em estar em contato com a natureza e vocês preocupados que meu biquíni não combina... Vocês não têm vergonha não? Até Deus duvida, credo. Bora cuidar da saúde, galera!” desabafou Mariana nas redes sociais.

Essa foi a primeira vez que Mariana foi vista em público desde o anúncio do fim do casamento com Cauã Reymond. Sem usar aliança, ela foi fotografada em um quiosque com amigas no sábado e foi vista aproveitando um dia de praia no domingo.

O término do relacionamento entre Mariana Goldfarb e Cauã Reymond foi anunciado por ambos nas redes sociais na última quarta-feira, dia 19. Os dois postaram comunicados diferentes e afirmaram que não voltariam a falar sobre o assunto.

