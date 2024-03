Reprodução/Instagram - 05.03.2024 Maria Lina promete desmentir fake news sobre filho com Whindersson





Maria Lina revelou a vontade de ter mais um lugar para produzir conteúdo para os seguidores e contou que vai criar um canal no Youtube. A influenciadora disse que um dos assuntos a ser falado na plataforma é o parto prematuro de João Miguel, filho da modelo com o ex-noivo, Whindersson Nunes, já que a plataforma permite vídeos mais aprofundados do que o Instagram.

"Eu sempre fui muito cuidadosa e conservadora até na minha exposição na internet, só que já é tudo muito exposto. As coisas que eu falo aqui nos stories foram jogadas ao público, então eu que use isso para eternizar de forma correta. Por exemplo, muitas informações sobre meu parto correm por aí e não são verdade. Muitas informações sobre minha vida em Santa Catarina que não são verdade. Eu sou protagonista das histórias que vivi", disse ela.



















Maria deu à luz João Miguel, em maio de 2021, com 22 semanas de gestação. O bebê ficou vivo por 30 horas. Ela tem uma condição chamada trombofilia, que pode causar abortos e parto prematuro, mas só foi descobrir após o nascimento do menino.

Recentemente, Whindersson 'ameaçou' expor a verdade sobre a separação de Maria Lina, que aconteceu logo depois da morte do filho deles."Eu conto se ela deixar, mas se eu contar fica mais bonito pra mim do que pra ela. Como vocês são o diabo, melhor você xingar a mim mesmo. Mas eu queria ver tua cara quando soubesse".

Maria Lina, então, respondeu a afirmação do comediante."Muitos homens têm essa dificuldade de entender que nada paga passar por um puerpério da forma que passei. Acredito que ele tenha sido infeliz na colocação, mas já foi tudo resolvido. Whindersson sabe mais do que ninguém toda a gratidão por tudo que ele fez por mim, e nunca deixei ou deixarei qualquer mágoa que já vivi me impedir de ver isso e o agradecer. E não 'ficaria' bonito pra ninguém", disparou a influencer.

"Ninguém sai ganhando com essa exposição. Todos perdem em uma situação como essa. Tenho o máximo respeito por ele e pela nossa história, bem como pelo nosso anjo, que será eternamente amado por nós. Essa será sempre minha perspectiva", concluiu.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: