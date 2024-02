Reprodução/Instagram - 27.02.2024 Maria Lina chora e celebra último remédio para câncer da mãe: 'Feliz'





Maria Lina não conteve a emoção ao revelar uma notícia feliz com os fãs: a mãe dela, Cássia Deggan, tomou o último remédio para câncer nesta terça-feira (27). A influenciadora comemorou o momento e falou da conquista nas redes sociais.

"Minha mãe tomou hoje o último remédio do câncer. Eu choro escrevendo isso... obrigada, Jesus! Ela me contou na ligação. É sempre assim, leve, engraçado, e eu fiquei sem reação... fiquei tão feliz que só sorria, mas agora eu choro de alegria e gratidão. Deus seja louvado por tudo sempre!! Senhor, minha família é a coisa mais importante que eu tenho nessa vida. Obrigada por cuidar deles e de mim. Tô muito orgulhosa, mãe. Você me ensinou tudo que eu sei!", escreveu ela na legenda dos Stories.







Mais tarde, Maria compartilhou uma foto em que apareceu com o olho marejado e disse: "Tem coisa mais incrível que chorar de alegria? Eu choro MUITO de gratidão. Boa noite, amo vocês”, finalizou.





A mãe de Maria teve câncer de mama há alguns anos e realizou uma cirurgia em 2022. Recentemente, a influenciadora fez uma homenagem para a matriarca e reforçou a importância da prevenção contra a doença. “Mãe!!! Que eu possa levar para todas as mulheres a importância do outubro rosa. Deus sempre foi tão bom comigo, ele sempre olhou por você", escreveu Maria Lina.

"Não sou digna de reclamar de nada dessa vida! Só tenho a agradecer! Como eu vou reclamar de algo? Tenho você, tenho uma vida incrível, sou feliz e amada pela minha família, vocês têm saúde, pude proporcionar essa mudança de vida a você. E é só o começo. Ainda farei muito mais! Mulheres, se cuidem", finalizou.

