Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Iza abre álbum de fotos e recebe elogios: 'Deusa do Brasil’





A cantora Iza resolveu compartilhar novos cliques em seu perfil do Instagram e foi exaltada pelo público. Nas imagens, a carioca posou com uma peça estampada multicolorida e apareceu sentada no chão enquanto posava para as câmeras.

"Oi", escreveu a artista na legenda do post, acrescentando um emoji de coração.

Leia também



























Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à cantora e comentaram os cliques.

"Uma deusa", "beleza surreal", "é muita beleza né mulher? Sabe que é bela", "esculpida por deuses", foram alguns dos comentários deixados pelos internautas.



+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: