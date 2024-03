Reprodução/Instagram - 04.03.2024 BBB 24: ex de Lucas Henrique troca farpas com a família do brother

Na última segunda-feira (4), Camila Moura, a ex de Lucas Henrique, usou as redes sociais para reclamar da falta de apoio que vem recebendo da família do brother após ela decidir terminar com o casamento pelo capoeirista ter flertado com Pitel.

“Acho muito engraçado a família/amigos do Lucas 'super entenderem o meu lado' mas acharem que eu deveria esperar ele sair para 'resolver', ou seja, ser chacota em para um país todo EM SILÊNCIO porque o bonito não sabe o que está acontecendo...Ah vá, né?”, escreveu no X (antigo Twitter).

Uma das irmãs de Buda se pronunciou: “Como irmã do Lucas, fico abalada com toda a repercussão, não vou virar as costas para o meu irmão, mas compreendo a Camila. Deixo claro que essa história só cabe aos dois resolverem quando for possível”.

Agora, nesta terça-feira (5), Camila voltou a trocar farpas com a família do professor de educação física após as irmãs do brother responderem. “Fica firme, cunha. Você é guerreira demais, o vídeo todo não é bem assim na internet só jogou trechos e o povo já não gosta do Lucas e aproveitaram pra fazer essa sujeira toda”, disse uma das irmãs em uma das mensagens enviadas. Em outro print, uma delas disse “Te amo. To com você meu amor ❤️”, disse uma das irmãs.

Já outra irmã, atacou: “Camila Moura, como você falou que a família do Lucas não te deu apoio aqui está a prova de que você não passa de uma mentirosa e aproveitadora tanto você se aproveitando da situação do chifre que você nem levou pra ganhar dinheiro e fama. Aproveite sua fama. porque sem conteúdo não há fama”.

Camila apareceu para responder as mensagens. “Tem alguns familiares do Lucas me chamando de oportunista, de ser mentirosa, de ser falsa, simplesmente porque eu respondi uma caixinha perguntando se eles estavam me dando apoio emocional”, começou.

“No começo do programa, quando estava tudo bem, eu me lascando em prol do bonito lá dentro, tava sim, realmente, tudo ótimo. E eu sempre, nesses anos de relacionamento com o Lucas, tive uma convivência muito boa com a família dele. A gente nunca teve problema”, afirmou.

“A minha decisão de não me calar sobre as decisões do, até então, meu marido no papel, lá dentro do programa é exclusivamente minha e dele. Então se ele tem o direito de, lá dentro, fazer o que ele acha conveniente, porque aqui fora eu não posso fazer o que acho conveniente pra defender a minha imagem?, questionou Camila.

“Postar um monte de print com ‘eu te amo’, é claro, eu sempre tive muito carinho por eles, eu nunca imaginei que a gente fosse se acabar na internet por conta disso. Agora apoio emocional: eu to recebendo apoio emocional sendo chamada de mentirosa? Falsa do cacet*? Eu to recebendo apoio emocional falando ‘tudo bem, a gente entende a chateação desde que você resolva quando ele sair? Desde que você não use palavrão? Que apoio emocional é esse?”, reclamou a ex de Lucas.





