Reprodução/Instagram Maiara e Maraisa chamam atenção em ensaio de biquíni: 'Ansiosas'

As gêmeas Maiara e Maraisa surpreenderam nesta terça-feira (5) ao publicarem um ensaio de biquíni, ostentando o físico definido. No Instagram, as cantoras disseram estar ansiosas para o show que farão em um navio.

Através da rede social, a dupla sertaneja ganhou a atenção dos seguidores ao aparecerem com modelos de biquínis chamativos e estilosos.





"Por aqui estamos como? Ansiosas para o dia oito de março. Já experimentando os looks para o navio. Vem, Maiara e Maraisa em Alto Mar", escreveu Maiara. "Faltam três dias para o navio e por aqui já estou no clima", completou Maraisa.



Maiara apostou em um modelo que se inspira no vintage 'hot pant' e Maraisa investiu na moda de biquínis divertidos que cobrem apenas os mamilos.